Nei giorni scorsi, nell'ambito di una serie di accertamenti per reati contro la Legge federale sugli stupefacenti, è stato arrestato un 48enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

L'uomo è sospettato di essere coinvolto a vario titolo in delle attività di traffico di stupefacenti che hanno interessato in particolare il Sottoceneri.

I reati ipotizzati nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri.

Gli accertamenti sono stati svolti in collaborazione con la Polizia della Città di Lugano e si sono sviluppati in parte dalle indagini sull'accoltellamento avvenuto lo scorso 24 ottobre in un appartamento di Lugano

L'arresto è già stato confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari. Al momento, con l'indagine in corso, non saranno rilasciate ulteriori informazioni.