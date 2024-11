Un arresto per possesso di 200 grammi di eroina (immagine simbolica). Keystone

Secondo le autorità un uomo di 42 anni è stato arrestato a Massagno per possesso e spaccio di eroina.

Un uomo è stato arrestato lo scorso 28 ottobre con l’accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti: si tratta di un 42enne albanese residente in Albania, finito in manette a Massagno poiché sospettato di essere coinvolto in un'ingente attività di spaccio a clienti locali.

È stato trovato in possesso di circa 200 grammi di eroina.

L'inchiesta della polizia cantonale è svolta in collaborazione con quella della città di Lugano ed è coordinata dal procuratore pubblico Alvaro Camponovo, si legge in un comunicato diramato oggi, venerdì.

