Immagine illustrativa/foto d'archivio. © Ti-Press / Gabriele Putzu

L’uomo ritenuto responsabile dell’incidente verificatosi sabato sera a Moghegno, in Vallemaggia, sarà trattenuto in carcere almeno fino alla fine di gennaio.

L’accusa che pende su di lui è di tentato omicidio. Il 62enne ha ferito una donna di 58 anni con un colpo d’arma da fuoco sparato da una pistola di piccolo calibro al culmine di un’accesa discussione.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire se il proiettile sia partito in modo accidentale o intenzionale, nonché quanti colpi siano stati sparati. Non è inoltre chiaro se l’arma appartenga all’uomo ritenuto colpevole. Gli investigatori stanno cercando di comprendere la natura dei rapporti tra i protagonisti dei fatti, e se ci siano stati attriti in passato.

La vittima, difesa dall’avvocato Giorgia Maffei, è ancora ricoverata in ospedale, ma la sua vita non è mai stata in pericolo.