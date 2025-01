Spazi per la Giustizia, arrivate 38 proposte tipress

Dopo il rifiuto popolare dell’acquisto dello stabile EFG, il Governo ticinese ha deciso di suddividere il comparto giudiziario in quattro blocchi e ha lanciato una grida pubblica a novembre per trovare spazi adeguati.

SwissTXT Swisstxt

Oggi, venerdì, la Sezione della logistica e la Divisione della giustizia hanno annunciato l’apertura delle proposte ricevute.

In totale sono pervenute 38 proposte, sia per la vendita che per la locazione, alcune anche al di fuori del perimetro territoriale indicato.

Le proposte saranno ora sottoposte a un’analisi tecnica e funzionale dai servizi competenti. Il Governo darà un primo riscontro verso giugno.