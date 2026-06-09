In Ticino gli spazi verdi di fondo valle dovranno essere preservati maggiormente dall’ Lo ha deciso il Gran Consiglio martedì. La proposta nasce dall’iniziativa popolare «Spazi verdi per i nostri figli» che nel 2014 raccolse oltre 14’000 firme. Dopo un lungo iter, il Parlamento ha dunque accolto un controprogetto sostenuto da una maggioranza trasversale e che chiede, appunto, che gli spazi verdi inutilizzati e non edificabili vengano tutelati come zona agricola, zona di protezione o per il tempo libero. In particolare in Riviera, Piano di Magadino, Piano del Vedeggio e Piano del Laveggio e del Gaggiolo.
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I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
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