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News Spazi verdi da preservare

Swisstxt

9.6.2026 - 22:42

Foto d'archivio. Una veduta del Gran Consiglio.
Foto d'archivio. Una veduta del Gran Consiglio.
Ti Press

urbanizzazione.

SwissTXT

09.06.2026, 22:42

In Ticino gli spazi verdi di fondo valle dovranno essere preservati maggiormente dall’ Lo ha deciso il Gran Consiglio martedì. La proposta nasce dall’iniziativa popolare «Spazi verdi per i nostri figli» che nel 2014 raccolse oltre 14’000 firme. Dopo un lungo iter, il Parlamento ha dunque accolto un controprogetto sostenuto da una maggioranza trasversale e che chiede, appunto, che gli spazi verdi inutilizzati e non edificabili vengano tutelati come zona agricola, zona di protezione o per il tempo libero. In particolare in Riviera, Piano di Magadino, Piano del Vedeggio e Piano del Laveggio e del Gaggiolo.

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