«Le cure sono un diritto», hanno insistito i manifestanti keystone

Diverse centinaia di persone sono scese in piazza sabato a Bellinzona per protestare contro la decisione del Consiglio di Stato ticinese di introdurre un contributo per le cure a domicilio direttamente a carico dei pazienti (50 centesimi ogni 5 minuti, per un massimo di 15 franchi al giorno).

Redazione blue News Swisstxt

Lo rende noto la RSI.

Una decisione definita ingiusta e pericolosa – soprattutto per i pazienti più anziani e dai mezzi economici limitati – ma che il Governo aveva confermato nonostante le 20’000 firme contrarie raccolte nel giro di pochi giorni da una petizione.

La questione verrà discussa presto anche in Gran Consiglio.