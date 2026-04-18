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Protesta In centinaia in piazza a Bellinzona contro il contributo per le cure a domicilio

Swisstxt

18.4.2026 - 18:49

«Le cure sono un diritto», hanno insistito i manifestanti
«Le cure sono un diritto», hanno insistito i manifestanti
keystone

Diverse centinaia di persone sono scese in piazza sabato a Bellinzona per protestare contro la decisione del Consiglio di Stato ticinese di introdurre un contributo per le cure a domicilio direttamente a carico dei pazienti (50 centesimi ogni 5 minuti, per un massimo di 15 franchi al giorno).

Redazione blue News

18.04.2026, 18:49

18.04.2026, 18:53

Lo rende noto la RSI.

Una decisione definita ingiusta e pericolosa – soprattutto per i pazienti più anziani e dai mezzi economici limitati – ma che il Governo aveva confermato nonostante le 20’000 firme contrarie raccolte nel giro di pochi giorni da una petizione.

La questione verrà discussa presto anche in Gran Consiglio.

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