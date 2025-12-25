Niente neve a basse quote: dal 1931 più dell’80% dei Natali è stato senza neve archivio Ti-Press

Nella notte di Natale sono caduti sul versante sudalpino dai 5 centimetri di coltre bianca di San Bernardino ai 20 di Bosco Gurin.

SwissTXT Sara Matasci

Una spolverata dai 900 metri in su. Un’ampia area depressionaria fra il Golfo di Biscaglia e il Mediterraneo porta aria umida verso il versante sudalpino, con la conseguenza che le precipitazioni cadute nella notte e quelle che cadranno in giornata sulla Svizzera italiana non porteranno un sollievo significativo alla mancanza di neve che sta caratterizzando questo inizio di inverno.

Nella notte di Natale sono caduti sul versante sudalpino dai 5 centimetri di neve di San Bernardino ai 20 centimetri di Bosco Gurin a una quota di circa 2’000 metri.

Oggi MeteoSvizzera prevede un’estesa nuvolosità sul versante sudalpino, dove non si vedrà nessun raggio di sole. A nord invece sotto la nebbia alta è prevista una giornata grigia e fredda, sopra la nebbia alta e nelle Alpi invece tanto sole e temperature gradevoli.

Da domani invece su tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. «Sulla maggior parte delle Alpi svizzere si registra fra il 30 e il 60% della neve che solitamente dovremmo avere al suolo», spiega MeteoSvizzera alla redazione meteo della RSI.