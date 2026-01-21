  1. Clienti privati
Spray al peperoncino nel corridoio, evacuato il terzo piano del CPC di Chiasso

Alessia Moneghini

21.1.2026

Le dinamiche non sono esattamente chiare, ma è probabile che sia stato usato uno spray al peperoncino (immagine illustrativa).
Le dinamiche non sono esattamente chiare, ma è probabile che sia stato usato uno spray al peperoncino (immagine illustrativa).
KEYSTONE
KEYSTONE

Verso le 11:30 di oggi, mercoledì, il terzo piano del Centro professionale commerciale (CPC) di Chiasso è stato momentaneamente evacuato a titolo precauzionale a causa della presenza nel corridoio di una sostanza irritante per le vie respiratorie, forse uno spray al peperoncino. Alcune persone hanno accusato disagi respiratori. Lo comunica il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Alessia Moneghini

21.01.2026, 17:34

L'istituto scolastico ha immediatamente attivato le procedure interne di sicurezza: è stato fatto evacuare il terzo piano (circa 120 persone tra allieve, allievi e docenti) e sono stati avvertiti i soccorsi. La scuola ha anche garantito il veloce ripristino delle condizioni di normalità.

Come scrive il DECS non si registrano feriti o elementi di pericolo residui. Le lezioni pomeridiane al terzo piano sono state sospese e i locali interessati sono stati aerati, puliti e resi nuovamente agibili.

Il DECS invita le persone in formazione e i docenti del CPC a rivolgersi al proprio medico curante o al pronto soccorso o al 144 nel caso si presentassero eventuali fastidi quali bruciore alla gola o agli occhi.

Il CPC e il DECS assicurano la loro collaborazione con le autorità per chiarire l'incidente, e ringraziano il personale della scuola, come pure la Polizia cantonale e comunale, i pompieri del Mendrisiotto e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) per il rapido e professionale intervento.

