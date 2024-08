Chiusura della SPS di Bedano, 17 impieghi a rischio TiPress

La chiusura della sede di Bedano di SPS Switzerland SA, prevista entro fine 2025, sta generando forti preoccupazioni, soprattutto per i 17 dipendenti coinvolti. A lanciare l’allarme è il sindacato transfair.

Swisstxt

La decisione di cessare l’attività in Ticino e centralizzare le operazioni in Svizzera tedesca è stata motivata dalla disdetta dei locali in locazione, ma la situazione era già complicata dalla recente perdita di clienti importanti, che ha portato a una significativa riduzione degli affari.

Nei prossimi mesi, l’azienda fornirà ulteriori dettagli sul piano di chiusura, ma il futuro dei lavoratori di Bedano rimane incerto.

Swisstxt