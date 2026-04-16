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Elezioni Corsa a tre per la poltrona di sindaco di St. Moritz

SDA

16.4.2026 - 11:24

A St. Moritz si scaldano i motori per le elezioni del nuovo sindaco o della nuova sindaca. Sono tre i candidati ufficiali in corsa per la guida dell'esecutivo. (Immagine d'archivio)
A St. Moritz si scaldano i motori per le elezioni del nuovo sindaco o della nuova sindaca. Sono tre i candidati ufficiali in corsa per la guida dell'esecutivo. (Immagine d'archivio)
Keystone

Sono tre i candidati per le elezioni del nuovo sindaco di St. Moritz (GR), che succederà a Christian Jott Jenny. Si tratta di Sebastian Bahner, Adriano Iseppi e Isabel Wenger, ha comunicato oggi la cancelleria comunale.

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:24

16.04.2026, 11:31

La corsa alla poltrona di sindaco del Comune altoengadinese è aperta. Il 14 giugno gli elettori decideranno chi guiderà l'esecutivo di St. Moritz a partire dal primo gennaio 2027. Un ballottaggio è previsto il 19 luglio.

Una maratona elettorale per Iseppi

Il primo a rendere noto la sua candidatura è stato l'indipendente Iseppi. Il 52enne ha portato la sua lettera di candidatura al Comune con gli sci di fondo ai piedi, come mostra un video pubblicato sulle reti sociali.

Cresciuto a Savognin, con origini valposchiavine da parte di padre, ha paragonato la corsa elettorale a una maratona. Ha conseguito la formazione di insegnante di scuola elementare, successivamente quella per il grado superiore nelle materie di biologia e sport.

Quest'ultimo settore ha accompagnato la carriera di Iseppi, che è anche direttore di gara della celebre competizione di sci di fondo Maratona engadinese e presidente di Engadin Nordic, un centro di formazione dell'Alta Engadina, che si impegna a promuovere le giovani leve dello sci nordico.

Malgrado non possegga un bagaglio politico, Iseppi ha deciso di mettersi a disposizione. «Voglio impegnarmi per la gente del posto e i collaboratori del Comune», ha detto ai microfoni della Radiotelevisione romancia RTR.

Equilibrio e lungimiranza per Bahner

Anche il secondo candidato, Bahner, si mette in corsa come indipendente. Il 46enne, nato a Berlino, nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli dirigenziali nel campo strategico, organizzativo e finanziario, scrive il candidato sul suo sito web. Nel suo tempo libero Bahner si dedica alla presidenza della sezione Bernina del Club alpino svizzero, di cui è anche guida alpina.

A suo avviso St. Moritz ha un'identità forte, finanze sane e un grande potenziale da sfruttare. «Per il futuro è necessario sviluppare questi punti con equilibrio, lungimiranza e senso di responsabilità».

Wenger: dal legislativo all'esecutivo

In corsa ci sarà pure Wenger, esponente della formazione politica di sinistra Next Generation. Di origini bernesi, vive a St. Moritz dal 2014 e siede nel legislativo dal 2022.

Nel 2025 l'economista e consulente aziendale indipendente ha presieduto il Consiglio comunale e dallo scorso marzo svolge funzioni dirigenziali in seno all'organizzazione sanitaria regionale Sanadura. Con la sua candidatura mira a diventare la prima donna sindaca del Comune di St. Moritz.

Le sue priorità – si legge in una nota diramata questa settimana – sono «la garanzia dell'assistenza sanitaria e la cura delle persone anziane, misure concrete del Comune per creare alloggi per la popolazione locale, la promozione di posti di lavoro annuali e una politica più comprensibile per tutti i cittadini».

Negli ultimi otto anni alla testa dell'esecutivo c'è stato Christian Jott Jenny, cantante lirico e manager culturale nato a Zurigo. A inizio aprile ha reso noto ai microfoni della radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF che non si sarebbe ricandidato per un terzo mandato.

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