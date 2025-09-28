  1. Clienti privati
Respinta la proposta Il comune di St. Moritz non avrà un CEO

Swisstxt

28.9.2025 - 15:13

La figura del CEO avrebbe dovuto occuparsi delle questioni operative all'interno dell'amministrazione comunale. (immagine d'archivio)
sda
sda

Il Comune di St.Moritz non avrà un amministrato delegato (CEO). I cittadini su questo punto hanno infatti respinto la revisione parziale dello Statuto comunale. 

SwissTXT

28.09.2025, 15:13

28.09.2025, 15:23

Il CEO avrebbe dovuto assumere in futuro la direzione operativa della macchina comunale lasciando al Municipio le decisioni strategiche.

Gli elettori hanno invece approvato una riduzione da 17 a 11 membri del legislativo comunale. Stando al sindaco di St. Moritz Christian Jott Jenny il problema è stata la comunicazione: «Oggigiorno, i CEO hanno un'immagine difficile da far credere all'opinione pubblica».

