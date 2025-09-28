Respinta la propostaIl comune di St. Moritz non avrà un CEO
Il Comune di St.Moritz non avrà un amministrato delegato (CEO). I cittadini su questo punto hanno infatti respinto la revisione parziale dello Statuto comunale.
Il CEO avrebbe dovuto assumere in futuro la direzione operativa della macchina comunale lasciando al Municipio le decisioni strategiche.
Gli elettori hanno invece approvato una riduzione da 17 a 11 membri del legislativo comunale. Stando al sindaco di St. Moritz Christian Jott Jenny il problema è stata la comunicazione: «Oggigiorno, i CEO hanno un'immagine difficile da far credere all'opinione pubblica».