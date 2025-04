Due arresti nell'ambito di un traffico di hashish. Ti-Press

È giunta a conclusione l’attività investigativa su un traffico di hashish che ha interessato soprattutto il Mendrisiotto.

SwissTXT Swisstxt

Gli accertamenti, secondo quanto ricostruisce mercoledì una nota della polizia cantonale e del Ministero Pubblico ticinese, erano culminati in febbraio e in marzo con l’arresto, in territorio di Stabio, di un 20enne italiano e di un 22enne svizzero, entrambi domiciliati nella regione.

I successivi approfondimenti hanno fatto emergere un’attività di spaccio di droga, in correità o singolarmente, per circa 13 chilogrammi di hashish nonché una cifra d’affari superiore agli 80’000 franchi.