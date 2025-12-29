TicinoStabio avvia un nuovo progetto partecipativo per un parco urbano
29.12.2025 - 17:20
Il Comune di Stabio avvia un percorso di progettazione partecipata per la realizzazione di un nuovo parco urbano.
Il progetto intende contribuire alla mitigazione del surriscaldamento urbano, offrendo spazi ombreggiati, di incontro, socialità e benessere. Il processo partecipativo è aperto a tutte le persone che frequentano il Comune per svariati motivi.
La partecipazione avviene inizialmente tramite un sondaggio, elaborato con il supporto di partner scientifici, aperto fino al 28 febbraio 2026. Tra i partecipanti saranno estratti 3 buoni FFS del valore di 100 franchi. Il questionario è accessibile tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale.