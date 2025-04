La sede di VF a Stabio Keystone

Il gruppo VF, azienda statunitense di abbigliamento, ha comunicato mercoledì che i tagli nella sede di Stabio saranno minori rispetto al previsto.

SwissTXT Swisstxt

Dall’ottantina di licenziamenti annunciati inizialmente, si è scesi a 52 dopo la fase di consultazione. Il sindacato UNIA si dice soddisfatto degli accordi raggiunti, specificando che sono 29 i collaboratori ricollocati internamente.

A tutti i lavoratori licenziati saranno corrisposti dai 5 ai 10 mesi di salario pieno. VF, in un comunicato odierno, ribadisce che questa riorganizzazione non mette in discussione la presenza dell’azienda a Stabio, che continuerà a portare avanti i progetti in corso.