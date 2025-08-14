Lo stadio quasi ultimato tipress

Città di Lugano e FC Lugano hanno sottoscritto il contratto di affitto dell’Arena Sportiva, l’opera principale del Polo Sportivo e degli Eventi in fase di realizzazione a Cornaredo.

Il relativo messaggio è stato trasmesso al Consiglio comunale, ha reso noto giovedì il Municipio.

Per usufruire in maniera esclusiva dello stadio, che secondo i piani sarà consegnato in novembre, club bianconero verserà nelle casse pubbliche 400’000 franchi all’anno, che scenderebbero a 200’000 in caso di retrocessione in Challenge League.

Si farà carico dei costi di gestione e della maggior parte delle spese di manutenzione. Con l’accordo del FCL sarà possibile accogliere altri eventi.