  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lugano La STAN contro le demolizioni di «Borgo Besso»

Swisstxt

20.5.2026 - 15:27

L'edificio che la STAN chiede di tutelare
L'edificio che la STAN chiede di tutelare
STAN

La Società ticinese per l'arte e la natura (STAN) ha inoltrato ricorso contro la licenza edilizia per demolire gli stabili industriali in via Besso 44 a Lugano.

Redazione blue News

20.05.2026, 15:27

20.05.2026, 15:41

Gli edifici ostacolano il progetto residenziale della Fondazione Borgo Sergio Mantegazza.

La STAN, come riporta il sito della RSI, contesta la scelta di proteggere solo l'edificio ex Veladini e non la palazzina liberty dell'architetto Paolito Somazzi.

Gli stabili risalgono al 1895 e ospitarono la prima fabbrica di cioccolato.

L'associazione ricorda che i promotori hanno ritirato un progetto di «compromesso» che conservava la palazzina. STAN chiede quindi la tutela integrale del complesso industriale storico.

I più letti

Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno
Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: «Il pubblico non capisce nulla»
La piccola Sofia diventa virale con Jannik Sinner, ma il racconto dei genitori spezza il cuore
La gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»
Ecco come Baume-Schneider intende finanziare a lungo termine l'AVS

Altre notizie

Incendio. Fiamme in uno stabile disabitato a Mendrisio

IncendioFiamme in uno stabile disabitato a Mendrisio

Doppia imposizione. Frontalieri più tassati, le preoccupazioni a sud dei Grigioni

Doppia imposizioneFrontalieri più tassati, le preoccupazioni a sud dei Grigioni

Giustizia. Ripreso a Lugano il processo contro un 33enne che avrebbe approcciato una minorenne

GiustiziaRipreso a Lugano il processo contro un 33enne che avrebbe approcciato una minorenne