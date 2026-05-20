La Società ticinese per l'arte e la natura (STAN) ha inoltrato ricorso contro la licenza edilizia per demolire gli stabili industriali in via Besso 44 a Lugano.
Gli edifici ostacolano il progetto residenziale della Fondazione Borgo Sergio Mantegazza.
La STAN, come riporta il sito della RSI, contesta la scelta di proteggere solo l'edificio ex Veladini e non la palazzina liberty dell'architetto Paolito Somazzi.
Gli stabili risalgono al 1895 e ospitarono la prima fabbrica di cioccolato.
L'associazione ricorda che i promotori hanno ritirato un progetto di «compromesso» che conservava la palazzina. STAN chiede quindi la tutela integrale del complesso industriale storico.