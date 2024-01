Incontro a Palazzo tra Governo e sindacati. Tipress

A Palazzo dello Orsoline, mercoledì mattina c’è stato l’incontro tra sindacati e Consiglio di Stato per discutere del mancato riconoscimento del carovita.

La schiarita arriva dalla controproposta messa sul tavolo dal Governo: un’indennità una tantum per i dipendenti dello Stato, per compensare l’aumento del costo della vita.

Dopo un’ora di incontro non si parla più di contrapposizione. «Oggi finalmente si è vista un’apertura», ha detto alla RSI Giorgio Fonio, sindacalista OCST.

«Un’apertura al dialogo nel voler trovare una soluzione che riconosca l’aumento del costo della vita che stanno subendo tutti», ha aggiunto.

Il segretario dei Sindacati indipendenti Ticino Mattia Bosco ha osservato come «se fino a due mesi fa l’importo era zero, adesso a compensazione dell’aumento del costo della vita pare si vada verso il riconoscimento di un’indennità. Una tantum. Non è un vero e proprio carovita, ma comunque un’indennità che verrebbe riconosciuta al personale», riporta l'emittente di Comano.

Un piccolo passo avanti

Secondo Raoul Ghisletta, segretario VPOD citato dalla RSI, questo è «un piccolissimo passo avanti. Nel senso che la legge prevede che ci sia una discussione tra sindacati e Governo per la compensazione del carovita. È chiaro che la nostra preoccupazione è alta in questo momento. C’è comunque il taglio del 2,5% con decreto legge in Parlamento. La pressione sindacale dovrà rimanere molto, molto elevata».

«Per noi è importante che, per esempio, dal Gran Consiglio esca il taglio dei salari, che oggi è una misura concreta sul tavolo. Per noi è importante riconoscere l’aumento del costo della vita che hanno subito tutti i dipendenti del Cantone», aggiunge Fonio.

L’ammontare di tale indennità e il modo in cui verrebbe concessa (a innaffiatoio o in base al reddito) è tutto da definire.

Swisstxt / Red