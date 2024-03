Per ora solo i numeri del personale amministrativo e sociosanitario Tipress

Il dato sulla protesta del 29 febbraio riguarda solo il personale amministrativo e socio-sanitario, mentre per i docenti occorre attendere i numeri dai singoli istituti.

Al corteo e poi in piazza Governo a Bellinzona erano circa cinquemila, ma gli statali che hanno effettivamente incrociato le braccia il 29 febbraio sono stati molti di meno: 239 secondo il dato fornito alla RSI dall’Ufficio delle risorse umane del Canton Ticino.

Non una sorpresa, dal momento che in occasione dell’ultimo sciopero, il 5 dicembre 2012, gli scioperanti attestati furono meno di 300 (su circa 1’500 partecipanti alla manifestazione). Stavolta il dato complessivo sarà sicuramente più alto, visto che nel computo mancano ancora i docenti (che del malcontento costituiscono una parte rilevante).

Per il momento si sa che su un totale di 6’123 dipendenti pubblici (tra amministrativo e socio-sanitario) hanno sospeso il lavoro per alcune ore in 239 (pari al 3,9%). Per avere un quadro completo bisognerà attendere i dati raccolti dai singoli istituti scolastici.

SwissTXT / red