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In meno di un anno La statua di Satoshi Nakamoto a Lugano vandalizzata di nuovo

Swisstxt

19.4.2026 - 20:31

Dopo il primo atto di vandalismo, era stata lanciata una petizione per riparare la statua
Dopo il primo atto di vandalismo, era stata lanciata una petizione per riparare la statua
Plan B

La statua di Satoshi Nakamoto, inventore di Bitcoin, è stata nuovamente vandalizzata al Parco Ciani di Lugano. Lo rende noto la RSI.

Redazione blue News

19.04.2026, 20:31

19.04.2026, 20:40

L'opera, realizzata dall'artista Valentina Picozzi, è stata trovata gravemente danneggiata. Lo si legge in un comunicato diffuso domenica citato dalla RSI.

È il secondo atto vandalico in meno di 12 mesi. Nell'agosto 2025 la statua era stata gettata nel lago Ceresio e recuperata in frammenti. Era stata ripristinata in ottobre con la tecnica del kintsugi.

Denis Roio, direttore scientifico della Fondazione Plan B, ha condannato il gesto: «Colpire qualsiasi opera d'arte significa impoverire la città. Le idee si discutono».

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