Dopo il primo atto di vandalismo, era stata lanciata una petizione per riparare la statua Plan B

La statua di Satoshi Nakamoto, inventore di Bitcoin, è stata nuovamente vandalizzata al Parco Ciani di Lugano. Lo rende noto la RSI.

Redazione blue News Swisstxt

L'opera, realizzata dall'artista Valentina Picozzi, è stata trovata gravemente danneggiata. Lo si legge in un comunicato diffuso domenica citato dalla RSI.

È il secondo atto vandalico in meno di 12 mesi. Nell'agosto 2025 la statua era stata gettata nel lago Ceresio e recuperata in frammenti. Era stata ripristinata in ottobre con la tecnica del kintsugi.

Denis Roio, direttore scientifico della Fondazione Plan B, ha condannato il gesto: «Colpire qualsiasi opera d'arte significa impoverire la città. Le idee si discutono».