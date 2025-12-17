  1. Clienti privati
L'iniziativa UDC La neutralizzazione dei valori di stima rinviata in commissione

Swisstxt

17.12.2025 - 17:40

Le firme consegnate nel 2022
Le firme consegnate nel 2022
Tipress

Il Gran Consiglio ha rinviato in commissione l'iniziativa UDC sulla neutralizzazione fiscale delle revisioni dei valori di stima immobiliare.

SwissTXT

17.12.2025, 17:40

17.12.2025, 18:06

L'iniziativa, sostenuta anche da Centro, PLR e Lega, aveva raccolto 17'000 firme.

Il tema è delicato: il Canton Ticino dovrebbe rivedere le stime ogni 20 anni, ma i valori attuali sono al 40% del mercato contro il 70% richiesto dal Tribunale federale.

Il Governo ha rinviato al 2035 la revisione, aumentando intanto del 15% le stime attuali. Il rinvio, chiesto dal PLR, è stato approvato nonostante le critiche di UDC e Lega. Il consigliere di Stato Vitta ha assicurato che ciò non farà slittare la votazione prevista a giugno.

