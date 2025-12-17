L'iniziativa UDCLa neutralizzazione dei valori di stima rinviata in commissione
Swisstxt
17.12.2025 - 17:40
Il Gran Consiglio ha rinviato in commissione l'iniziativa UDC sulla neutralizzazione fiscale delle revisioni dei valori di stima immobiliare.
SwissTXT
17.12.2025, 17:40
17.12.2025, 18:06
Swisstxt
L'iniziativa, sostenuta anche da Centro, PLR e Lega, aveva raccolto 17'000 firme.
Il tema è delicato: il Canton Ticino dovrebbe rivedere le stime ogni 20 anni, ma i valori attuali sono al 40% del mercato contro il 70% richiesto dal Tribunale federale.
Il Governo ha rinviato al 2035 la revisione, aumentando intanto del 15% le stime attuali. Il rinvio, chiesto dal PLR, è stato approvato nonostante le critiche di UDC e Lega. Il consigliere di Stato Vitta ha assicurato che ciò non farà slittare la votazione prevista a giugno.