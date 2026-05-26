Paolo Pamini ha confermato che l'UDC non ricorre contro l'aumento delle stime immobiliari KEY

In merito all’aumento delle stime immobiliari, contrariamente a quanto annunciato in dicembre, l’UDC non ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Gran Consiglio ticinese di aumentare le stime immobiliari del 15%.

Redazione blue News Swisstxt

La notizia è emersa lunedì sera durante il dibattito di «Democrazia Diretta», su RSI La2, con un’affermazione del consigliere nazionale democentrista Paolo Pamini.

Ciò significa che l’aumento del 15% deciso dal Parlamento ticinese durante l’analisi del Preventivo 2026 è entrato in vigore a gennaio e l’esito del voto del 14 giugno sulle stime immobiliari non avrà effetto su questo aspetto.