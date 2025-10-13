Interviene il TRAMPercorsi di mountain bike: stop al progetto nel Mendrisiotto
13.10.2025 - 10:42
Battuta d’arresto per il progetto di realizzazione di percorsi di mountain bike nel comprensorio del Monte San Giorgio.
Sono infatti stati annullati dal Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), sia la licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Mendrisio nel 2022, sia un successivo giudizio dal Consiglio di Stato.
La licenza era rimasta sospesa dopo i ricorsi presentati da tre associazioni ambientaliste.
L'Esecutivo li aveva respinti, ma il TRAM li ha in seguito accolti, ritenendo che il progetto non possa essere autorizzato tramite una semplice licenza edilizia, ma necessiti di una procedura pianificatoria preventiva.