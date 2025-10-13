  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Interviene il TRAM Percorsi di mountain bike: stop al progetto nel Mendrisiotto

Swisstxt

13.10.2025 - 10:42

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
Tipress

Battuta d’arresto per il progetto di realizzazione di percorsi di mountain bike nel comprensorio del Monte San Giorgio.

SwissTXT

13.10.2025, 10:42

13.10.2025, 12:06

Sono infatti stati annullati dal Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), sia la licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Mendrisio nel 2022, sia un successivo giudizio dal Consiglio di Stato.

La licenza era rimasta sospesa dopo i ricorsi presentati da tre associazioni ambientaliste.

L'Esecutivo li aveva respinti, ma il TRAM li ha in seguito accolti, ritenendo che il progetto non possa essere autorizzato tramite una semplice licenza edilizia, ma necessiti di una procedura pianificatoria preventiva.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
È morto a 67 anni Cesare Paciotti, il leggendario stilista delle calzature

Altre notizie

«Miglioramento rilevante». L'USI avanza nel ranking internazionale

«Miglioramento rilevante»L'USI avanza nel ranking internazionale

Numero record. Sono 14 i branchi di lupi nei Grigioni, l'ultimo si è formato in Bassa Engadina

Numero recordSono 14 i branchi di lupi nei Grigioni, l'ultimo si è formato in Bassa Engadina

Avviso di Polizia. Si cerca Eva Martinez Mattei

Avviso di PoliziaSi cerca Eva Martinez Mattei