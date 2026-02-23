ImmobiliareLocarno supera il limite delle case secondarie
Swisstxt
23.2.2026 - 16:23
Locarno ha superato il limite del 20% di abitazioni secondarie. Il Municipio non potrà quindi autorizzarne di nuove.
Redazione blue News
23.02.2026, 16:23
23.02.2026, 17:04
Swisstxt
Lo ha comunicato lunedi la stessa autorità comunale, come rende noto la RSI, che ha preso atto della decisione intimata il 16 febbraio dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).
«A far scattare la soglia del 20% è stata la correzione relativa alle abitazioni vuote», afferma l'Esecutivo. Il superamento è risultato da una correzione d'ufficio da parte dell'ARE dei dati aggiornati al 31 dicembre 2025.
Il Municipio intende analizzare i dati considerati dalla Confederazione e valuterà l'ipotesi di un ricorso al Tribunale amministrativo federale.