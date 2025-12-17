Bruno Storni Tipress

La deputazione ticinese alle Camere federali ha eletto mercoledì Bruno Storni (PS) alla presidenza per il 2026. Succederà a Greta Gysin (Verdi). Alex Farinelli (PLR) sarà invece vicepresidente.

SwissTXT Swisstxt

Nella sua ultima riunione dell'anno a Berna è stato tracciato un bilancio della sessione invernale e sono stati discussi i dossier strategici: costi della salute, trasporti, perequazione finanziaria e relazioni con l'Italia.

La nota informa che sono state depositate due mozioni nelle Camere per ridurre i costi dei farmaci. Esse riprendono due iniziative cantonali.

Si chiedono l'obbligo di sostituzione di farmaci intercambiabili e prezzi più bassi alla scadenza dei brevetti.