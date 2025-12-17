  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per il 2026 Bruno Storni presidente della deputazione ticinese alle Camere federali

Swisstxt

17.12.2025 - 11:48

Bruno Storni
Bruno Storni
Tipress

La deputazione ticinese alle Camere federali ha eletto mercoledì Bruno Storni (PS) alla presidenza per il 2026. Succederà a Greta Gysin (Verdi). Alex Farinelli (PLR) sarà invece vicepresidente.

SwissTXT

17.12.2025, 11:48

17.12.2025, 12:02

Nella sua ultima riunione dell'anno a Berna è stato tracciato un bilancio della sessione invernale e sono stati discussi i dossier strategici: costi della salute, trasporti, perequazione finanziaria e relazioni con l'Italia.

La nota informa che sono state depositate due mozioni nelle Camere per ridurre i costi dei farmaci. Esse riprendono due iniziative cantonali.

Si chiedono l'obbligo di sostituzione di farmaci intercambiabili e prezzi più bassi alla scadenza dei brevetti.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Mezzo milione di mail in una notte verso le Camere federali, la società civile è furiosa
È morta a soli 45 anni Rachael Carpani, attrice di «N.C.I.S: Los Angeles»
Influencer americano impazzisce per le stazioni di servizio svizzere... e non è il solo
Brutta caduta al traguardo per Wendy Holdener: «Poi sono tornate le lacrime»

Altre notizie

Lasciate 210 milioni di anni fa. Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio in Valtellina

Lasciate 210 milioni di anni faScoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio in Valtellina

Grigioni. Minaccia telefonica all'ospedale di Schiers, beccati gli autori

GrigioniMinaccia telefonica all'ospedale di Schiers, beccati gli autori

Grigioni. Accordi sugli appalti nel Moesano, i tempi della COMCO si allungano

GrigioniAccordi sugli appalti nel Moesano, i tempi della COMCO si allungano