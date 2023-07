Massi in precario equilibrio sopra la strada canton Grigioni

Due formazioni rocciose instabili che potrebbero costituire in futuro un pericolo per gli utenti della strada dell'Engadina saranno messi in sicurezza prossimamente tra Martina e Vinadi.

Dal 7 agosto al 10 ottobre si potrà circolare su una sola corsia a senso alternato su un tratto di 300 metri durante la rimozione di quattro massi (fra i 2 e i 20 m3 di volume).

Durante i lavori saranno installate reti di protezione temporanee, come 150 metri più a nord in zona Ovella, dove invece dovrà essere ulteriormente assicurato uno sperone roccioso che presente due grandi fessure, così da prevenire un eventuale cedimento degli ancoraggi già esistenti.

Swisstxt