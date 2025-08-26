  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Studio USI La fiducia tra medico e paziente riduce le prescrizioni inappropriate di antibiotici

Swisstxt

26.8.2025 - 15:13

L'Università della Svizzera italiana
L'Università della Svizzera italiana
Tipress

Uno studio dell'USI, sostenuto dal Fondo nazionale svizzero, evidenzia come la fiducia tra medico e paziente riduca le prescrizioni inappropriate di antibiotici.

SwissTXT

26.08.2025, 15:13

26.08.2025, 15:25

Ogni anno nel mondo 5 milioni di persone muoiono per infezioni da batteri resistenti agli antibiotici.

Il 90% degli antibiotici è prescritto dai medici di famiglia, spesso su richiesta dei pazienti. Le ragioni includono mancanza di tempo e timore di conflitti con gli stessi pazienti.

L'indagine, condotta su 8 medici e 101 pazienti nella Svizzera italiana, mostra che più fiducia porta a meno richieste di antibiotici.

Tra le soluzioni c'è la prescrizione ritardata per valutare l'evoluzione dei sintomi.

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Meghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche
Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Incidente osé per Justin Bieber che esce dal lago con addosso solo dei boxer bianchi

Altre notizie

Neuchâtel. Dramma di Corcelles: l'omicida ha confessato di aver ucciso la ex moglie e le sue due figlie

NeuchâtelDramma di Corcelles: l'omicida ha confessato di aver ucciso la ex moglie e le sue due figlie

Ticino. Mancano nuove leve: il Bellinzonese avrà un unico Corpo Pompieri

TicinoMancano nuove leve: il Bellinzonese avrà un unico Corpo Pompieri

Grigioni. Attacco in Val Fex, via libera all’abbattimento del lupo

GrigioniAttacco in Val Fex, via libera all’abbattimento del lupo