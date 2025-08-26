L'Università della Svizzera italiana Tipress

Uno studio dell'USI, sostenuto dal Fondo nazionale svizzero, evidenzia come la fiducia tra medico e paziente riduca le prescrizioni inappropriate di antibiotici.

SwissTXT Swisstxt

Ogni anno nel mondo 5 milioni di persone muoiono per infezioni da batteri resistenti agli antibiotici.

Il 90% degli antibiotici è prescritto dai medici di famiglia, spesso su richiesta dei pazienti. Le ragioni includono mancanza di tempo e timore di conflitti con gli stessi pazienti.

L'indagine, condotta su 8 medici e 101 pazienti nella Svizzera italiana, mostra che più fiducia porta a meno richieste di antibiotici.

Tra le soluzioni c'è la prescrizione ritardata per valutare l'evoluzione dei sintomi.