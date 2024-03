Immagine simbolica. Ti-Press / Francesca Agosta

Martedì un processo è stato sospeso per dubbi sull'età dell'imputato. Si tratta di un richiedente d'asilo algerino in tribunale in relazione allo stupro di una minorenne su un treno.

I fatti sono avvenuti lo scorso ottobre su un vagone diretto a Chiasso. L'imputato era con un amico: i due avrebbero approcciato una ragazzina ubriaca e lui avrebbe fatto da palo mentre l'altro abusava della vittima.

L'amico è già stato condannato: dovrà scontare solo un anno di reclusione, essendo minorenne. L'imputato in aula ha dichiarato a sua volta di essere nato non nel 2007, come sostenuto in precedenza, ma nel 2004.

La presidente della corte ha quindi chiesto al giovane il numero di telefono della madre e il nome dell'ospedale algerino in cui sarebbe nato, ma il giovane ha dato risposte poco chiare.

La difesa entro i prossimi tre giorni dovrà recuperare l'atto di nascita dell'imputato in Algeria.