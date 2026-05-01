Sul Lago di Como c'è un posto dove i turisti fanno lunghissime code solo per una foto

«La porta del Paradiso»: ecco perché i turisti fanno lunghe code sul Lago di Como
Una porta, un lago, un clamore virale: nella cittadina di Varenna, sul Lago di Como, i visitatori fanno fino a un'ora di fila per farsi fotografare alla «Porta del Paradiso».
21.04.2026
Una porta, un lago e un fenomeno virale: a Varenna i visitatori fanno fino a un’ora di fila per una foto alla «Porta del Paradiso».
Le immagini della «Gate of Heaven», o «Porta del Paradiso», raggiungono milioni di visualizzazioni sui social e i turisti a Varenna, sul Lago di Como, fanno già la fila al mattino per ottenere la foto o il video perfetto.
L’hotspot social si trova nel giardino botanico di Villa Cipressi.
I visitatori aspettano tra i 30 e i 60 minuti per uno scatto. E tu, faresti la fila per la foto di vacanza perfetta?