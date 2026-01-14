  1. Clienti privati
Coira La SUP dei Grigioni offre un nuovo bachelor in scienze infermieristiche

Swisstxt

14.1.2026 - 17:01

Coira, capoluogo del Canton Grigioni
Coira, capoluogo del Canton Grigioni
KEYSTONE

Da quest'autunno la Scuola universitaria professionale (SUP) del Canton Grigioni formerà anche il personale sanitario.

Igor Sertori

14.01.2026, 17:01

14.01.2026, 17:15

Il nuovo corso di bachelor in scienze infermieristiche è offerto dalla FHGR (Fachhochschule Graubuenden) in collaborazione con la ZHAW, la scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo, con sede a Winterthur.

«Le iscrizioni (se ne attendono 10-15) aprono oggi», ha detto mercoledì il rettore della SUP, Gian-Paolo Curcio a Keystone-ATS.

I nuovi studenti saranno immatricolati alla ZHAW, mentre «nei Grigioni verranno organizzati alcuni moduli e i posti di tirocinio», ha continuato Curcio.

