Venti veicoli sono stati fermati per eccesso di velocità. Keystone

Pizzicato sulla Oberalpstrasse, in Surselva, a 134 chilometri orari su un tratto con limite di 80 km/h, un automobilista si è visto ritirare venerdì la patente, solo un giorno dopo averla ottenuta. Lo comunica in una nota odierna la polizia grigionese.

Keystone-SDA SDA

Il conducente in questione non è però stato il solo a finire nella rete delle forze dell'ordine durante i controlli effettuati fra il pomeriggio e la serata di venerdì: in 20 sono infatti stati fermati a causa del mancato rispetto del limite di velocità sulla stessa strada, viene precisato nel comunicato.

Tutti sono stati segnalati alla procura, dieci di essi per gravi violazioni delle norme della circolazione.