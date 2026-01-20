  1. Clienti privati
Ticino Vandalizzato con delle svastiche il monumento antifascista di Lodrino

Swisstxt

20.1.2026 - 18:00

Il monumento vandalizzato
Il monumento vandalizzato
Associazione Amici di Giovanni Bassanesi

Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni ignoti hanno vandalizzato il monumento antifascista di Lodrino.

Redazione blue News

20.01.2026, 18:00

20.01.2026, 18:09

Come scrive la RSI, sono apparse delle svastiche e la scritta «duce» sull'opera dedicata al volo su Milano di Giovanni Bassanesi nel 1930. Lo denuncia l'Associazione Amici di Bassanesi che descrive «un atto che imbratta l'opera e offende la memoria della lotta per la libertà democratica».

Per l'associazione l’azione denota «totale ignoranza di fascismo e nazismo». Alla vigilia della Giornata della memoria, l'atto «preoccupa molto». Dal 2010, anno dell'inaugurazione, nulla di simile era mai accaduto al monumento di Lodrino.

