Uno stadio moderno e multifunzionale, aperto tutto l’anno, con più di 15'000 posti e spazi commerciali.

SwissTXT, Alessia Moneghini Swisstxt

È il progetto presentato martedì mattina dal Calcio Como e dal Comune del nuovo Sinigaglia. Ad aprire la conferenza stampa è stato il sindaco Alessandro Rapinese: «Sinigaglia must go on. Il futuro è ben chiaro. Lo stadio dov’è rimane e lì rimarrà», ha dichiarato.

La spesa prevista non è stata indicata, ma i costi saranno interamente a carico della società calcistica di proprietà dei fratelli indonesiani multimiliardari Robert e Michael Hartono. L’obiettivo è terminare i lavori per la stagione 2028.