Via libera al credito per lo svincolo di Sigirino

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato oggi il finanziamento per l’infrastruttura autostradale.

Lo svincolo autostradale di Sigirino diventerà definitivo.

L’infrastruttura venne costruita un ventennio fa per contenere l’impatto del cantiere della galleria di base del Monte Ceneri. Con tempo, però, le autorità cantonali e comunali si sono rese conto che poteva avere un potenziale per la zona del Vedeggio e da lì si era avviato il progetto per trasformare lo svincolo da provvisorio a definitivo.

Progetto poi approvato dal Consiglio federale tre anni fa.

Spettava ora al Gran Consiglio ticinese approvare il finanziamento per realizzarlo, al più presto fra 4 anni: oltre 26 milioni di franchi, in parte a carico del Cantone e in parte dei comuni membri della Commissione regionale di trasporti del Luganese.

Credito approvato oggi, lunedì, con 57 voti contro 24. Questi ultimi espressi dall’area rosso-verde.

SwissTXT / red