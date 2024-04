Il Ticino mercoledì è stato spazzato da un forte vento Il Ticino mercoledì è stato spazzato da un forte vento. Le folate hanno avuto un impatto anche sulle onde generate dal Lago di Locarno. 10.04.2024

La Svizzera italiana mercoledì è stata colpita da un forte vento da Nord. MeteoSvizzera ha segnalato un pericolo di livello 2 (su 5) per tutta la giornata, dalle 7.25 fino almeno alle 18.00.

Tessa Morgantini Tessa Morgantini

Questo livello di pericolo, come si legge sul sito di MeteoSvizzera, è moderato e le possibili conseguenze sono la rottura di piccoli rami, la caduta di oggetti non fissati bene e forti onde nei laghi.

In questi casi si raccomanda quindi di fissare gli oggetti che si trovano all'aperto, ad esempio vasi di fiori, mobili da giardino e biciclette, e, se possibile, spostarli in una zona riparata.

Meglio evitare i boschi, alberi e viali alberati. Si consiglia inoltre di riavvolgere le tende da sole e tenere chiuse porte e finestre.

Il vento proviene da Nord e le raffiche possono avere una velocità tra i 60 e gli 80 km/h. In montagna sono ancora più forti.

Sul lago di Locarno, come mostra il video qui sopra, le folate di vento hanno generato onde di una certa altezza, non proprio la norma sul Verbano.

Per il momento non si segnalano danni particolari.

Il vento è stato forte in Ticino mercoledì Screenshot pagina MeteoSvizzera

Da giovedì torna il bel tempo, 28 gradi sabato

MeteoSvizzera ha sottolineato come in Ticino dal caldo di lunedì si sia passati martedì a temperature più basse: il saliscendi però non è destinato a terminare.

Continua il saliscendi delle temperature, da oltre 8 gradi sopra la media di lunedì, al brusco ritorno a valori di aprile oggi. La neve è tornata a sbiancare i pendii fin verso i 1300 metri di quota. Webcam @cardadacimetta pic.twitter.com/ePlHuw1lz2 — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) April 10, 2024

Da giovedì diventerà infatti sempre più caldo. Per sabato sono previste minime tra gli 11 e i 13 gradi e massime addirittura fino ai 28 gradi.

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.