È confermato La richiesta di Radio Alpin Grischa respinta, la concessione resta a Radio Südostschweiz

SDA

3.12.2025 - 10:32

Keystone

È confermato: la concessione resta a Radio Südostschweiz. La richiesta di una nuova valutazione da parte di Radio Alpin Grischa è stata respinta. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo federale (TAF).

L'11 gennaio 2024 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) aveva assegnato la concessione radio per la regione Svizzera orientale/Glarona a Radio Alpin Grischa del giornalista Roger Schawinski, che era in fase di costituzione.

Il TAF lo scorso gennaio ha però accolto un ricorso di Südostschweiz Radio AG, ribaltando la decisione. Contro questa sentenza non era possibile avviare classiche vie legali e Radio Alpin Grischa ha quindi chiesto una revisione, domandando fondamentalmente che il TAF ricominciasse il processo decisionale.

Radio Alpin Grischa sosteneva che il TAF non avesse preso in considerazioni fatti rilevanti. La corte ha però valutato che i criteri per una revisione della procedura non fossero soddisfatti. La decisione è definitiva e non può essere impugnata.

(Sentenza A-1452/2025 del 19.11.2025)

