  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Opposizione respinta Il TAF approva la costruzione del terzo binario tra Bellinzona e Giubiasco

SDA

17.2.2026 - 14:31

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) approva la costruzione di un terzo binario ferroviario tra Bellinzona e Giubiasco. Contro il progetto era stata presentata opposizione da 17 parti, che criticavano in particolare le emissioni sonore. La decisione non è definitiva e può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale (TF).

Keystone-SDA

17.02.2026, 14:31

I ricorrenti contestavano la valutazione della relazione sull'impatto ambientale, l'altezza delle barriere antirumore e l'ammissione di agevolazioni in materia di emissioni sonore. In una sentenza pubblicata oggi, il TAF respinge tali critiche.

Per i giudici di San Gallo, i metodi di valutazione del rumore sono conformi alla legge.

Lo stesso vale per l'altezza delle barriere antirumore, dettata dalla vicinanza con i castelli: non può pertanto essere aumentata, vista l'iscrizione del sito nel patrimonio dell'umanità dell'Unesco e nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS).

Secondo il tribunale, non esistono alternative tecniche economicamente sostenibili. Per quanto riguarda l'aggiramento di Bellinzona suggerito dai ricorrenti, il tribunale ricorda che questo progetto fa parte del programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria della Confederazione e delle FFS (PROSSIF), rinviato dal Parlamento a data da destinarsi.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore... è stato un incidente?
Un giornalista della RTS scatena la polemica per dei commenti su un atleta israeliano
Hockey: la Svizzera si qualifica ai quarti battendo l'Italia - Big air, Gremaud: «Ho male ovunque»
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»

Altre notizie

Grigioni. Cura ospedaliera a casa propria, al via il progetto pilota a Coira

GrigioniCura ospedaliera a casa propria, al via il progetto pilota a Coira

Grigioni. Un operaio perde le falangi di due dita in un incidente sul lavoro a Bever

GrigioniUn operaio perde le falangi di due dita in un incidente sul lavoro a Bever

Maltempo. Oltre 1'300 persone senza elettricità nei Grigioni a causa delle nevicate

MaltempoOltre 1'300 persone senza elettricità nei Grigioni a causa delle nevicate