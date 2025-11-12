  1. Clienti privati
Pacchetto di sgravio 27 Tagli agli aerodromi regionali, ASPASI scrive a Berna: «Forte preoccupazione»

Swisstxt

12.11.2025 - 10:58

Risparmi che toccherebbero anche l'aeroporto di Lugano-Agno
Risparmi che toccherebbero anche l'aeroporto di Lugano-Agno
Tipress

Le misure del Pacchetto di sgravio 27, che prevedono la riduzione dei contributi della Confederazione agli aerodromi regionali, preoccupano anche i sostenitori dell'aeroporto di Lugano.

SwissTXT

12.11.2025, 10:58

12.11.2025, 11:01

L'ASPASI (l'Associazione passeggeri e aeroporti della Svizzera italiana), insieme alle associazioni economiche e del turismo ha inviato una lettera ufficiale alla Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati per «esprimere forte preoccupazione».

«Il contributo federale annuo di 5 milioni, oggi destinato alla sicurezza garantita da Skyguide, è considerato irrinunciabile. Un suo taglio comporterebbe aumenti delle tasse di atterraggio fino a 1'000 franchi», affermano.

