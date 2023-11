L'azienda che produce turbine solari a Lavertezzo. RSI

Alla Solar Turbines – ex Turbomach – di Lavertezzo, che conta un organico di circa 200 persone, potrebbero saltare una trentina di posti di lavoro.

Secondo informazioni della RSI, all’origine dei tagli non ci sarebbero delle particolari difficoltà finanziarie, ma la volontà di dislocare all’estero, in Repubblica Ceca, parte delle attività dell’azienda produttrice di turbine.

A Lavertezzo le bocche sono cucite e la stessa azienda, contattata, non conferma né smentisce. Bisognerà dunque attendere la fine della procedura di consultazione, che coinvolge la commissione del personale, ma non i sindacati, per capirne l'impatto sull’azienda.

