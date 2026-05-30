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Nuova sede per l'OTAF Taglio del nastro per la Masseria Gerbone di Vezia

Swisstxt

30.5.2026 - 16:43

L'OTAF accoglie 36 persone con disabilità (immagine d'archivio d'illustrazione).
L'OTAF accoglie 36 persone con disabilità (immagine d'archivio d'illustrazione).
KEYSTONE

È stata inaugurata ufficialmente sabato a Vezia la Masseria Gerbone, nuova sede della Fondazione OTAF.

Antonio Fontana

30.05.2026, 16:43

30.05.2026, 17:08

La struttura, come riportato dalla RSI, accoglie 36 persone con disabilità, impegnate in diverse attività lavorative sotto la guida di operatori specializzati nei settori educativo, agricolo, gastronomico e apistico.

Il trasferimento a Vezia è seguito alla chiusura dell’esperienza della fattoria di Origlio, dove la Fondazione OTAF era attiva in precedenza. Il contratto per quella sede, in scadenza nel 2023, non era infatti stato rinnovato. La ricerca di una nuova soluzione ha portato alla Masseria Gerbone, sottoposta a lavori di ristrutturazione a partire dallo stesso anno.

Dall’aprile del 2024 tutte le attività del laboratorio agricolo sono state spostate da Origlio a Vezia. Da marzo, inoltre, la masseria ospita anche il laboratorio tessile alimentare.

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