I 10 feriti sono stati portati in diversi ospedali dell'area insubrica ANSA

Un 21enne brianzolo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo che è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'alba lungo l'autostrada A36 Pedemontana.

Il tamponamento a catena si è verificato intorno alle 5.00 nel tratto autostradale tra Bregnano, in provincia di Como, Lazzate e lo svincolo di Lentate sul Seveso. Dieci persone giovani sono rimaste ferite. Il ferito più grave è stato portato a Monza e le altre nove persone sono state suddivise tra gli ospedali di Desio (Monza e Brianza), Garbagnate Milanese (Milano), San Fermo della Battaglia (Como) e Saronno (Varese).