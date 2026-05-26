I ciclisti invadono le strade di Bellinzona per la tappa ticinese del Giro d'Italia. giroditalia.it

La tappa ticinese del Giro d'Italia ha trasformato un lunedì tranquillo in un evento da tutto esaurito. Gli hotel registrano il pieno assoluto con ricadute positive su tutto il Cantone.

Il passaggio del Giro d'Italia per le strade ticinesi, oggi - martedì 26 maggio - ha trasformato il panorama alberghiero del Bellinzonese, e non solo, in una Pentecoste decisamente atipica.

Solitamente dopo il lungo fine settimana le strutture ricettive si svuotano rapidamente perché i turisti fanno le valigie per tornare alla routine quotidiana lasciando le camere libere.

Mentre quest'anno la situazione si presenta completamente diversa e straordinaria. Le camere d'albergo risultano infatti occupate tra il 90 e il 100%.

Juri Clericetti, direttore l'Organizzazione turistica regionale Bellinzona e Valli (OTR), ha confermato questi dati eccezionali in un'intervista alla «RSI».

Un esercito di professionisti dietro la corsa

Ma chi sta occupando queste stanze? Non si tratta esclusivamente di appassionati di ciclismo accorsi per vedere la tappa dal vivo; la maggior parte dei pernottamenti è strettamente legata all'organizzazione complessa dell'evento.

La stampa specializzata necessita infatti di alloggi per seguire la corsa, come chiaramente anche chi si occupa della preparazione del tracciato e della sicurezza.

Anche gli autisti dei veicoli che compongono la lunga carovana del Giro contribuiscono a questo boom di presenze.

Si tratta dunque di un intero ecosistema professionale che si muove con la corsa e richiede un supporto logistico notevole.

Ricadute positive su tutto il Cantone

Come si legge sempre sul portale dell'emittente di Comano, l'impatto positivo non si ferma ai confini del Bellinzonese. L'onda di richieste ha infatti travalicato i confini locali.

«Non avendo un'enormità di strutture ricettive, qualcosa si riversa anche sul Luganese e Locarnese, grazie alla vicinanza e alla celerità dei trasporti pubblici», ha indicato Clericetti.

Questo effetto spillover rappresenta una boccata d'ossigeno importante per l'intero settore turistico ticinese.

La visibilità globale come eredità duratura

L'obiettivo degli organizzatori va ben oltre il semplice incasso immediato dei pernottamenti. Si punta anche a lasciare un segno indelebile nella memoria degli spettatori.

«Il lavoro del Comitato e della nostra organizzazione turistica è proprio quello di dare degli stimoli e degli elementi ai giornalisti in modo tale che riferiscano e raccontino del nostro territorio durante le radiocronache e le telecronache. Come della Fortezza Bellinzona, della cascata della Piumogna a Faido e di quella di Santa Petronilla in Riviera. Senza dimenticare Nara e Carì», conclude il direttore di OTR.

Con circa un milione e mezzo di telespettatori, infatti, queste immagini valgono molto più di una pubblicità tradizionale.