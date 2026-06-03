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Ticino La «tassa sulla salute» italiana viola gli accordi sui frontalieri con Berna

Swisstxt

3.6.2026 - 13:52

Il tema dei frontalieri rimane sempre caldo in Svizzera.
Il tema dei frontalieri rimane sempre caldo in Svizzera.
sda

La «tassa sulla salute» adottata dal Parlamento italiano e non ancora entrata in vigore nelle regioni italiane di frontiera costituisce un’imposta a tutti gli effetti e per questo rappresenta una violazione degli accordi fiscali conclusi fra Roma e la Svizzera perché tocca i «vecchi frontalieri» per i quali vige l'imposizione esclusiva da parte elvetica.

Redazione blue News

03.06.2026, 13:52

03.06.2026, 13:54

Sono queste le conclusioni, come riporta la RSI, a cui giunge la perizia commissionata dal Consiglio di Stato ticinese al professor Pascal Hinny dell’Università di Friburgo.

Il Governo ticinese intende ora discutere la questione con le autorità federali, prima di pronunciarsi sul versamento o meno dei ristorni all’Italia.

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