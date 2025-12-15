Uno spettacolo del Teatro Pan tipress

Teatro e danza hanno conosciuto un forte sviluppo nel Luganese dal 2015, anno che coincide con l’apertura del LAC. Quasi il 50% delle 26 strutture operative (compagnie, festival,...) e il 60% delle 10 scuole recensite nella regione sono nate dopo quella data.

È quanto emerge dall’indagine conoscitiva realizzata dalla Divisione cultura della Città di Lugano, che va ad aggiungersi a quelle passate del 2021 e 2023 incentrate sull’ambito musicale.

I dati raccolti parlano di un settore in fermento, ma con problemi di spazi ed economici, sia come organizzazioni (il 70% delle strutture operative chiude in rosso) che come persone (41'000 franchi di reddito medio).