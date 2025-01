Alla ricerca di docenti di tedesco. Ti-Press

Questioni finanziarie, difficoltà a trovare insegnanti e bisogno di tempo per riorganizzare il piano scolastico e il programma della materia hanno spinto il Governo ticinese a proporre una proroga per l’insegnamento del tedesco in prima media.

Swisstxt

Il Gran Consiglio ha approvato lunedì la proposta, con 69 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti.

La materia verrà quindi insegnata in prima a partire dall’anno scolastico 2026/2027 e non dal 2025/2026.

Nel rapporto approvato dal Parlamento, la Commissione formazione e cultura aveva dato il suo benestare, indicando che non si accetterà un altro posticipo. L’MPS chiedeva un rinvio di 2 anni.