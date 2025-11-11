  1. Clienti privati
In una camera d'hotel a Locarno Truffa con chiamate shock, beccate con denaro e gioielli di un'anziana del Malcantone

Swisstxt

11.11.2025 - 14:39

Immagine d'illustrazione
kezstone

Due ragazze, una 18enne e una minorenne, originarie della Repubblica Ceca, sono state arrestate il 4 novembre perché sospettate di aver preso parte a delle truffe agli anziani con le cosiddette «chiamate shock». 

11.11.2025, 14:47

La celere segnalazione alla Centrale comune d’allarme di un familiare della persona truffata ha fatto scattare gli accertamenti di polizia, che hanno poi portato al fermo delle due ragazze in una camera di albergo a Locarno.

L’inchiesta ha accertato che la minorenne, il 3 novembre, poco prima delle 21.30, si è recata nel Malcantone per farsi consegnare da un’anziana denaro e gioielli (refurtiva in gran parte recuperata).

