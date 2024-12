foto d'archivio keystone

Un falso agente di polizia ha consumato una truffa con il metodo delle telefonate-shock nel Locarnese il 2 dicembre.

Swisstxt

Lo rende noto oggi la polizia cantonale, sottolineando che di recente sono state fatte diverse segnalazioni di truffe telefoniche, in cui i malviventi si spacciano per agenti di polizia o medici per ingannare le vittime, soprattutto anziani, e sottrarre loro denaro o beni di valore.

I truffatori sono abili nell’inventare situazioni plausibili (gravi incidenti di familiari, cauzioni per evitare fantomatici arresti, necessità di cure urgenti).

La polizia ricorda: SHOCK + richiesta di DENARO = TRUFFA

Come funziona?

I truffatori sono estremamente abili nell’inventare situazioni plausibili e, una volta stabilito il contatto con la vittima, non le permettono di interrompere la conversazione, mantenendo in linea sia la telefonata su rete fissa che quella sul cellulare, se necessario.

A questo punto, guidano la vittima a prelevare denaro presso istituti bancari o uffici postali e a raccogliere oggetti di valore presenti in casa (oro, gioielli, ecc.), organizzando un appuntamento per recuperare la merce.

Ecco come proteggersi: Siate sempre diffidenti quando ricevete chiamate con richieste di denaro.

Non citate mai il nome dei vostri parenti al telefono.

In casi d’emergenza, specificate che dovete dapprima consultarvi con qualcun altro e interrompete subito la conversazione telefonica. Poi contattate un parente fidato e verificate le informazioni.

Non consegnate mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti.

Non date a nessuno informazioni sui vostri averi, né quelli che tenete in casa né quelli che avete in banca.

Se una chiamata vi sembra sospetta, informate subito la polizia, telefonando al numero di emergenza 117.

Informate i vostri parenti e conoscenti dell’esistenza di questo tipo di truffa e sensibilizzateli sui rischi.

Bloccare i numeri «anonimi» sul proprio telefono. Mostra di più

Ulteriori informazioni e consigli sono disponibili consultando il seguente indirizzo:

https://www4.ti.ch/di/pol-new/prevenzione/truffe/truffe-telefoniche

Swisstxt