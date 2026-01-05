  1. Clienti privati
L'inverno si fa sentire Temperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana 

Valérie Passello

5.1.2026

Snowplows pictured near the southern Gotthard highway tunnel portal in Airolo, Canton of Ticino, Switzerland, on January 8, 2016. (KEYSTONE/Christian Beutler)
KEYSTONE

La colonnina di mercurio sta precipitando in questi primi giorni dell'anno. Le temperature mattutine scendono ben al di sotto dello zero e l'atmosfera fatica a riscaldarsi anche nel pomeriggio, nonostante il sole. Giovedì è prevista neve in pianura al nord delle Alpi e nell'Alto Ticino. 

,

Valérie Passello, Igor Sertori

05.01.2026, 16:47

05.01.2026, 17:17

Le mattine di questa settimana sono decisamente fredde. Lunedì la colonnina di mercurio ha segnato -18°C a Le Locle, -9°C a Sion e addirittura -26°C sulla Jungfrau. A La Brévine, la «Siberia della Svizzera», la scorsa notte le temperature hanno addirittura toccato i -30°C.

Meteo in Svizzera. Notte gelida a La Brévine, ecco a quanti gradi è scesa la colonnina di mercurio

Meteo in SvizzeraNotte gelida a La Brévine, ecco a quanti gradi è scesa la colonnina di mercurio

Fino a mercoledì, MeteoSvizzera prevede che le temperature rimarranno sotto lo zero in tutte le regioni, anche nei pomeriggi di sole. È stato l'arrivo di aria polare con un flusso da nord a far precipitare la colonnina di mercurio.

L'inverno non è ancora finito: freddo e neve sono in programma questa settimana.
L'inverno non è ancora finito: freddo e neve sono in programma questa settimana.
IMAGO/Pond5 Images

In montagna, le temperature sono destinate a congelarsi: nelle mattine di martedì e mercoledì, i termometri dovrebbero segnare: -28°C sulla Jungfrau (4158 m di altitudine), -23°C a St-Moritz (1822 m.s.l.m.) e -23°C sul Mont Dolent (3819 m.s.l.m.).

In pianura, martedì mattina ci saranno -12°C a Berna, -11°C a Sion e -18°C a Le Locle, mentre a Lugano le minime rimarranno intorno ai -4°. Martedì sarà probabilmente il giorno più freddo del periodo.

La neve arriverà giovedì

Secondo gli esperti, fino a mercoledì il tempo in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato. Tuttavia, il cielo diventerà coperto in serata e sono possibili alcune leggere nevicate dal Giura.

Giovedì il tempo sarà prevalentemente nuvoloso, con qualche precipitazione. La neve cadrà inizialmente fino in pianura, prima che il limite salga a circa 1200 m nel pomeriggio a nord delle Alpi. Tuttavia, la neve continuerà a cadere a bassa quota nel Vallese centrale. 

Anche nell'alto Ticino si prevedono nevicate da giovedì fino - e compreso - il fine settimana.

Tragedia. Dopo l'inferno a Crans-Montana: stop all'allentamento delle misure antincendio

Tutti i corpi identificati. Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni

Cinema. «Una battaglia dopo l'altra» trionfa ai Critics Choice Awards

Ecco perché. Per Pro Natura è il riccio l'animale dell'anno 2026 in Svizzera

