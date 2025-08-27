Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 5 per una parte dei Grigioni e di grado 4 per il Sopraceneri. Nel Sottoceneri invece sono previste precipitazioni meno intense.

SwissTXT Sara Matasci

Sono in arrivo piogge molto forti, sia sui Grigioni che sul Ticino. In particolare MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 5 (pericolo molto forte), valida da mercoledì sera alle 21 fino a venerdì alle 6 di mattina, per Medel-Sumvitg, Lugnez-Valsertal, Rheinwald e Avers nei Grigioni.

Allerta di grado 4 (pericolo forte), invece, valida da mercoledì alle 15.00 a venerdì a mezzanotte, per tutto il Sopraceneri, il Moesano e la regione di San Moritz.

Allerta di grado 3 (pericolo marcato), infine, valida anche in questo caso da mercoledì alle 15.00 fino a venerdì a mezzanotte, per Luganese e Mendrisiotto.