TicinoTemporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme
Sara Matasci
27.8.2025
MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 5 per una parte dei Grigioni e di grado 4 per il Sopraceneri. Nel Sottoceneri invece sono previste precipitazioni meno intense.
SwissTXT
27.08.2025, 12:45
Sono in arrivo piogge molto forti, sia sui Grigioni che sul Ticino. In particolare MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 5 (pericolo molto forte), valida da mercoledì sera alle 21 fino a venerdì alle 6 di mattina, per Medel-Sumvitg, Lugnez-Valsertal, Rheinwald e Avers nei Grigioni.
Allerta di grado 4 (pericolo forte), invece, valida da mercoledì alle 15.00 a venerdì a mezzanotte, per tutto il Sopraceneri, il Moesano e la regione di San Moritz.
Allerta di grado 3 (pericolo marcato), infine, valida anche in questo caso da mercoledì alle 15.00 fino a venerdì a mezzanotte, per Luganese e Mendrisiotto.