Il direttore generale delle FFS, Vincent Ducrot, ha definito «uno scambio con divergenze» l’incontro con il Consiglio di Stato ticinese, incentrato sulla seconda fase di ristrutturazione del settore Cargo.

Ducrot ha sottolineato le perdite costanti - 1,3 miliardi accumulati, 80–100 milioni annui - e la necessità di efficienza, su mandato federale.

Il Consiglio di Stato ha espresso insoddisfazione, chiedendo la sospensione dei tagli, una presenza stabile di FFS Cargo in Ticino e un ruolo centrale nella riorganizzazione. Ducrot ha ribadito che le condizioni sono decise dal Parlamento e non modificabili dalle FFS.