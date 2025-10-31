  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Tensioni fra le FFS e il Consiglio di Stato ticinese

Swisstxt

31.10.2025 - 13:12

Le FFS in Ticino
Le FFS in Ticino
TiPress

Il direttore generale delle FFS, Vincent Ducrot, ha definito «uno scambio con divergenze» l’incontro con il Consiglio di Stato ticinese, incentrato sulla seconda fase di ristrutturazione del settore Cargo.

SwissTXT

31.10.2025, 13:12

31.10.2025, 14:25

Ducrot ha sottolineato le perdite costanti - 1,3 miliardi accumulati, 80–100 milioni annui - e la necessità di efficienza, su mandato federale.

Il Consiglio di Stato ha espresso insoddisfazione, chiedendo la sospensione dei tagli, una presenza stabile di FFS Cargo in Ticino e un ruolo centrale nella riorganizzazione. Ducrot ha ribadito che le condizioni sono decise dal Parlamento e non modificabili dalle FFS.

I più letti

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Alessia Marcuzzi prima di The Traitors: «Ho tradito più in amore che in amicizia». Ecco perché
Condannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno
Kim Kardashian: «Lo sbarco sulla Luna non è mai successo». Pronta la replica della NASA
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento

Altre notizie

News. Tentato omicidio nel Luganese

NewsTentato omicidio nel Luganese

Preventivo 2026. Conti in rosso per Locarno: disavanzo di 1,5 milioni di franchi

Preventivo 2026Conti in rosso per Locarno: disavanzo di 1,5 milioni di franchi

Aveva fatto perdere le sue tracce. Condannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno

Aveva fatto perdere le sue tracceCondannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno