Tentata rapina in un distributore di benzina a Vacallo, commessa ferita

Una tentata rapina è avvenuta oggi, poco dopo le 13.15, in un distributore di benzina con annesso negozio in via del Breggia a Vacallo.

A commetterla sono stati due uomini entrati nel negozio con addosso un casco integrale minacciando le due commesse.

Una delle due commesse ha avuto una colluttazione con gli autori ed è rimasta ferita.

I due ladri sono poi fuggiti senza refurtiva a bordo di un motoveicolo, in direzione dell'Italia.

Come comunica la Polizia cantonale, due uomini, con casco integrale, sono entrati nel negozio e hanno minacciato le due commesse, una delle quali ha avuto una colluttazione con gli autori, i quali avvicinatisi alla cassa sono poi fuggiti senza refurtiva. Dopodiché si sono dati alla fuga, a bordo di un motoveicolo, in direzione della vicina Italia.

La cassiera è stata visitata dai sanitari del SAM e apparentemente non avrebbe riportato ferite. Le ricerche dei rapinatori, sinora senza esito, sono scattate immediatamente.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore di benzina sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.